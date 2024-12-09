Временные железнодорожные кассы открыли на Комсомольской площади

Временные железнодорожные кассы для пассажиров пригородных электричек Ленинградского направления открылись на Комсомольской площади. Это связано с масштабной реконструкцией Ленинградского вокзала. Само здание закрыли еще летом.

Как отметили в пресс-службе Дептранса, новые мобильные павильоны сохранят уровень сервиса. Пассажиры смогут пополнить карты "Тройка", купить билеты, оформить абонементы на поездки, а также получить консультации у сотрудников.

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