Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

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В российском законодательстве необходимо определить понятие "сверхбронирование билетов" на авиарейсах (овербукинг) и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний. С таким предложением сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру транспорта Роману Старовойту.

"Проявления "овербукинга" фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика", – цитирует сенатора РИА Новости.

Также в своем прошении он указал на возможное введение штрафов за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира.

Вместе с тем Гибатдинов считает, что в РФ еще необходимо рассмотреть введение прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга пассажирам в размере 25% сверх стоимости билета.

В настоящее время пострадавшие могут получить компенсацию только при обращении в суд, а без судебного иска компании возмещают ущерб "очень неохотно", заключил сенатор.

Ранее Минтранс отверг предложение по легализации практики овербукинга, то есть перебронирования. Как отмечал Старовойт, ведомство контролирует действия авиакомпаний, чтобы не допускать ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Подобные сбои должны решаться по закону.

