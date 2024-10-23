В России останется доступной стоимость авиабилетов

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Стоимость авиабилетов в России останется доступной, заявил глава Минтранса Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава ведомства рассказал о федеральном проекте "Развитие опорной сети аэродромов". Его целью является увеличение авиационной подвижности. Так, в ближайшие пять лет в стране планируют реконструировать и построить не менее 75 аэродромов. Например, новые аэропорты появятся в Омске, Шикотане, Иркутске, Новороссии. По словам министра, для этого привлекаются не только средства федерального бюджета, но и частные инвестиции.

"Цена на билеты останется доступной, в том числе благодаря трем программам субсидирования. Только в 2024 году суммарный объем финансирования составил почти 25 миллиардов рублей", – отметил Старовойт.

Министр подчеркнул, что в 2024 году будут открыты новые аэровокзалы в аэропортах Ставрополя и Магадана, а также в аэропорту Байкал.

Ранее Минтранс отверг предложение по легализации практики овербукинга, то есть перебронирования. Как отметил Старовойт, ведомство контролирует действия авиакомпаний, чтобы не допускать ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Подобные сбои должны решаться по закону, добавил он.