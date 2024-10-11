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11 октября, 16:10

Транспорт

Минтранс РФ не планирует легализовывать овербукинг

Фото: depositphotos/d.travnikov

Министерство транспорта России не собирается легализовывать практику овербукинга, то есть перебронирования. Об этом рассказал глава ведомства Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Овербукинг – это метод управления доходами авиакомпании, который предполагает продажу перевозчиком большего числа билетов на самолет, чем он может вместить случаи неявки пассажиров. Воздушный кодекс РФ напрямую не запрещает перебронирование, но и никак не регламентирует его.

Старовойт объяснил, что ведомство контролирует действия авиакомпаний, чтобы не допускать ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Подобные сбои должны решаться по закону, добавил он.

Также существует ряд других причин, из-за которых человек с купленным билетом может не попасть на рейс. Это может произойти из-за смены самолета на борт меньшей вместимостью. В этом случае пассажир может прибегнуть к вынужденному отказу от билета и получить средства обратно.

Ранее юрист по правам потребителей Василий Черепанов объяснил, что путешественники при овербукинге в отеле могут рассчитывать на возврат средств в течение 10 дней и компенсацию убытков. По его словам, это можно сделать, если вместо изначальной человеку пришлось забронировать гостиницу дороже.

Однако Черепанов призвал туристов не злоупотреблять компенсацией и выбирать гостиницу, близкую по уровню к той, в которую не получилось заселиться. Если путешественник согласится на предложение туроператора переселиться в более дешевый отель, то ему должны вернуть разницу средств, заключил юрист.

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