Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России

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Нельзя допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты, заявил Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства РФ.

"Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов", – передает ТАСС слова главы государства.

Он также сделал акцент на том, что эта задача должна быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранса России, и других ведомств.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, как можно сэкономить при покупке авиабилетов. Он посоветовал следить за курсом валют и скидками, которые авиакомпании сами периодически предоставляют.

Кроме того, по его словам, многие перевозчики предлагают пассажирам большое количество дополнительных услуг, от которых можно отказаться. Это позволит снизить итоговую стоимость билета, объяснил Горин.



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