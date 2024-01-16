В РСТ рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов

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Отслеживание курса валют, скидок авиакомпаний и отказ от дополнительных услуг перевозчика помогут сэкономить на перелете. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Авиакомпании с периодичностью несколько раз в год устраивают так называемые распродажи. В этот период цена на билет может быть с очень существенной скидкой, до 50%", – отметил эксперт.

Кроме того, многие перевозчики предлагают пассажирам большое количество дополнительных услуг, от которых можно отказаться и снизить итоговую стоимость билета.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Стоит помнить, что невозвратный тариф дешевле возвратного, безбагажный тариф дешевле тарифа с багажом. У ряда авиакомпаний есть платная услуга выбора конкретного места в салоне и бронирования питания. Если отказаться от всего этого, можно неплохо сэкономить.

Также не стоит забывать о лоукост-авиакомпаниях, которые могут предлагать билеты по более привлекательным ценам.

"При планировании отдыха за рубежом нужно следить за курсом валют, так как стоимость авиабилетов может корректироваться в соответствии с ним", – заключил Горин.

Ранее стало известно, какие российские направления вошли в десятку популярных по числу бронирований на февраль этого года. Речь, в частности, идет о Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Эсто-Садке и Иркутске. Закрывают топ Териберка, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна.

