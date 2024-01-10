Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские визы – СМИ

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Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские краткосрочные визы с 1 апреля текущего года. Об этом сообщает Schengenvisainfo, ссылаясь на источники в Евросоюзе (ЕС).



Отмечается, что эти документы дают право въезжать во все государства – члены шенгена и пребывать там до 90 дней в течение 180-дневного периода.

В материале указано, что инициатива тесно связана с решением Совета ЕС об отмене пограничного контроля внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с марта текущего года. Однако конкретный документ, который бы свидетельствовал о начале выдачи шенгена двумя государствами, официально не предоставлялся, добавили в СМИ.

До этого стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Она поблагодарила Румынию и Болгарию за опыт в сфере предоставления убежища и репатриации и сказала, что они доказали свою принадлежность к Шенгенской зоне.

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