Стало известно, в какие города россияне чаще всего летали в 2023 году

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Самыми быстрорастущими направлениями 2023 года в России стали Оренбург, Грозный, Ижевск, Хабаровск и Владивосток. Всего с января 77% всех бронирований авиабилетов россиян пришлось на внутренние рейсы, сообщила "Газета.ру".

По данным сервиса, доля бронирований авиабилетов в Оренбург выросла на 74%. Этот город стал 20-м популярным направлением наравне с Омском. В прошлом же году Оренбург был на 32-м месте. В текущем году россияне летали туда-обратно в среднем за 11 тысяч рублей. Город чаще всего посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Калининграда.

На втором месте по популярности авиаперелетов в текущем году стал Грозный – туда на 58% чаще бронировали авиабилеты. Направление за год поднялось с 23-го на 12-е место, обогнав Красноярск. Средняя цена за перелет в Грозный составила 12,2 тысячи рублей. Чаще всего туда прилетали пассажиры из столицы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Стамбула, указали аналитики.

Третьим по бронированию авиабилетов в этом году стал Ижевск. Он поднялся на 10 позиций и занял 29-е место по популярности наравне с Архангельском. В среднем туда летали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Калининграда за 11,4 тысячи рублей.

На четвертом месте, согласно исследованию, оказался Хабаровск, доля бронирований авиабилетов в который выросла на 23%. Он поднялся с 35-й на 31-ю строчку в рейтинге самых бронируемых сразу после Архангельска. В 2023 году туда летали пассажиры из Москвы, Южно-Сахалинска, Петербурга, Владивостока и Благовещенска в среднем за 23 тысячи рублей.

Также на 23% увеличилась доля бронирований во Владивосток. Направление заняло 23-ю строчку, поднявшись на пять строчек по сравнению с прошлым годом. Авиабилеты туда-обратно чаще других бронировали жители столицы, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Петербурга и Петропавловска-Камчатского, заключили эксперты.

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