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10 декабря, 11:15

Транспорт

Станцию Беговая на МЦД превратят в комфортный городской вокзал

Станцию Беговая на МЦД превратят в комфортный городской вокзал

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Скоро в Москве появится городской вокзал Беговая. Пока это одноименная станция, после реконструкции которой пересадка между первым и четвертым центральными диаметрами, а также метро, станет проще.

Для удобства пассажиров там установят лифты, эскалаторы и современную навигацию. Переход через пути станет надземным, а пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию метро станет значительно быстрее благодаря единому контуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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