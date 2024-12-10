Станцию Беговая на МЦД превратят в комфортный городской вокзал

Скоро в Москве появится городской вокзал Беговая. Пока это одноименная станция, после реконструкции которой пересадка между первым и четвертым центральными диаметрами, а также метро, станет проще.

Для удобства пассажиров там установят лифты, эскалаторы и современную навигацию. Переход через пути станет надземным, а пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию метро станет значительно быстрее благодаря единому контуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.