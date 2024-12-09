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09 декабря, 21:45

Происшествия

Новости мира: два военных вертолета столкнулись в Турции

Новости мира: два военных вертолета столкнулись в Турции

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Два военных вертолета столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Один из вертолетов упал рядом с автозаправкой. Второй удалось безопасно посадить. Погибли шесть человек. Среди них бригадный генерал, начальник авиаучилища сухопутных сил, сообщают местные СМИ. Один из вертолетов выполнял учебный полёт.

Между тем филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту 3 километра. По словам сейсмологов, за этим могут последовать характерные для этого процесса взрывы. Эксперты рекомендуют эвакуировать людей в радиусе 6 километров от вершины вулкана. Уровень опасности повышен до третьего из пяти возможных.

Тем временем в китайской Цюаньчжоу произошел сбой во время шоу фейерверков с дронами. Множество беспилотников начали падать с неба. По информации местных властей, точные причины инцидента пока неизвестны. Жителей просят помочь со сбором рухнувших беспилотников и призывают не забирать домой упавшие устройства.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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