Число жертв крушения вертолета в Турции достигло 6 человек

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При крушении военного вертолета в провинции Ыспарта на юге Турции погибли 6 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

Ранее министерство рассказывало о 5 погибших и одном выжившем, который был госпитализирован. Однако позднее тяжело раненный военный скончался, добавили в Минобороны.

Крушение вертолета Bell UH-1 Iroquois американского производства произошло 9 декабря около АЗС. Воздушное судно выполняло учебный полет, уверены местные власти. Причиной катастрофы могло стать столкновение двух вертолетов.

