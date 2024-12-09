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09 декабря, 13:17

Происшествия

Число жертв крушения вертолета в Турции достигло 6 человек

Фото: trthaber.com

При крушении военного вертолета в провинции Ыспарта на юге Турции погибли 6 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

Ранее министерство рассказывало о 5 погибших и одном выжившем, который был госпитализирован. Однако позднее тяжело раненный военный скончался, добавили в Минобороны.

Крушение вертолета Bell UH-1 Iroquois американского производства произошло 9 декабря около АЗС. Воздушное судно выполняло учебный полет, уверены местные власти. Причиной катастрофы могло стать столкновение двух вертолетов.

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