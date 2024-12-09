Число погибших при крушении военного вертолета в Турции достигло 5

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При крушении военного вертолета в турецкой провинции Ыспарта на юге страны погибли пятеро военнослужащих. Об этом губернатор провинции Абдуллах Эрин заявил телеканалу AHaber.

Тем временем мэр города Ыспарта Шюкрю Башдеирмен сказал телеканалу, что причиной крушения могло стать столкновение двух вертолетов.

Воздушное судно потерпело крушение 9 декабря. По данным СМИ, оно рухнуло около АЗС возле района Кечиборлу. По словам Эрина, вертолет выполнял транспортный полет.

Ранее вертолет Ми-2 санавиации упал в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области. В результате катастрофы погибли четыре человека. Пациентов на борту вертолета не было.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.