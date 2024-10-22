Четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

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Четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Ведомство уточнило, что травмы получили один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент.

О ЧП с вертолетом стало известно днем 22 октября. Предварительной причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера. В момент полета на борту находился экипаж с пациентом.

При этом грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет и предотвратить серьезную аварию. На место происшествия направили два вертолета для эвакуации людей.

В середине октября аварийную посадку совершил самолет Ан-3 АК "Борус". Он приземлился в 1,5 километра от Олекминска. Всего на борту самолета находились пять человек – три члена экипажа и два пассажира, один из которых погиб.