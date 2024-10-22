Фото: vk.com/san.aviacia

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на Национальную службу санитарной авиации (НССА).

Предварительной причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера. В момент полета на борту находился экипаж с пациентом. При этом, как уточнили в ведомстве, грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет и предотвратить серьезную аварию.

Однако при посадке один из пилотов повредил ногу, остальные получили ушибы, но без существенных травм. В настоящее время на место направлены два вертолета для эвакуации людей.

В середине октября аварийную посадку совершил самолет Ан-3 АК "Борус". Он приземлился в 1,5 километра от Олекминска. Всего на борту самолета находились пять человек – три члена экипажа и два пассажира, один из которых погиб.

Предварительно, причиной аварийной посадки могла стать потеря тяги двигателя, которая привела к дальнейшему его отказу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".