Причиной аварийной посадки самолета в Якутии стала потеря тяги двигателя

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Причиной аварийной посадки самолета Ан-3 АК "Борус" в Якутии, предварительно, стала потеря тяги двигателя, которая привела к дальнейшему его отказу. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, самолет выполнял рейс по маршруту Олекминск – Железногорск. Якутская транспортная прокуратура начала проверку о безопасности полетов.

Самолет Ан-3 АК "Борус" совершил аварийную посадку около города Олекминск в Якутии в ночь на 13 октября. При посадке погиб один пассажир.

Всего на борту самолета находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира. В МЧС сообщили о готовности к реагированию пяти спасателей и одного воздушного судна Ми-8.