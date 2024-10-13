13 октября, 04:29Происшествия
Причиной аварийной посадки самолета в Якутии стала потеря тяги двигателя
Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"
Причиной аварийной посадки самолета Ан-3 АК "Борус" в Якутии, предварительно, стала потеря тяги двигателя, которая привела к дальнейшему его отказу. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, самолет выполнял рейс по маршруту Олекминск – Железногорск. Якутская транспортная прокуратура начала проверку о безопасности полетов.
Самолет Ан-3 АК "Борус" совершил аварийную посадку около города Олекминск в Якутии в ночь на 13 октября. При посадке погиб один пассажир.
Всего на борту самолета находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира. В МЧС сообщили о готовности к реагированию пяти спасателей и одного воздушного судна Ми-8.
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