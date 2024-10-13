Уголовное дело возбудили после аварийной посадки самолета в Якутии

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-3 под Олекминском в Якутии. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Самолет Ан-3 АК "Борус" совершил аварийную посадку в 1,5 километра от города Олекминск в Якутии в ночь на 13 октября. В результате случившегося один пассажир погиб.

Всего на борту самолета находились пять человек, из них три члена экипажа и два пассажира. Предварительно, причиной аварийной посадки могла стать потеря тяги двигателя, которая привела к дальнейшему его отказу.