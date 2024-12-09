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09 декабря, 23:45

Происшествия

"Московский патруль": по делу о хищении при закупке машин для ГИБДД взыскано 1,1 млрд руб

"Московский патруль": по делу о хищении при закупке машин для ГИБДД взыскано 1,1 млрд руб

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Замоскворецкий суд Москвы взыскал около 1 152 091 983 рублей в качестве возмещения ущерба, который был нанесен МВД РФ в результате хищения средств при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции.

Фигурантами дела стали экс-сотрудник ГИБДД Евгений Никитенко, учредитель ООО "Движение" Сергей Кузьменко, гендиректор компании Денис Давыдов и представитель автоконцерна Елена Яковлева. Их признали виновными по статье о мошенничестве и приговорили к 7, 7,5, 7 и 6 годам колонии соответственно. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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