ФСБ доложила Путину о предотвращении операции Киева по угону вертолета

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ФСБ доложила Владимиру Путину о предотвращении операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, очевидно, что специальные службы в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали Верховному главнокомандующему", – сказал представитель Кремля.

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Украинские силы совершили попытку завербовать военного летчика, чтобы тот угнал судно и переправил его на захваченную Киевом территорию. ФСБ смогла обнаружить позиции ПВО и места дислокации противника, нанеся по ним огневое поражение.

За угон вертолета украинская военная разведка обещала российскому летчику переправить его семью на Украину через Польшу либо Латвию. В последующем в качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы.

