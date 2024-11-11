Киев обещал переправить семью летчика на Украину перед угоном вертолета

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За угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 украинская военная разведка обещала российскому летчику переправить его семью на Украину через Молдавию. Об этом рассказал оперативный сотрудник ФСБ России, передает РИА Новости.

Летчик рассказал спецслужбам, что перед перелетом его жена с детьми должны были переехать за границу, в частности в Турцию. Затем их должны были переправить в Кишинев, откуда бы забирали машинами.

Сперва планировалось вывезти семью военнослужащего на Украину через Польшу либо Латвию, однако в последующем в качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы.

"В Молдавии Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением партнеров", – подчеркнули в ФСБ РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ сорвала операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Украинские силы совершили попытку завербовать военного летчика, чтобы тот угнал судно и переправил его на захваченную Киевом территорию. Но ФСБ смогли обнаружить позиции ПВО и места дислокации украинской армии, нанеся по ним огневое поражение.

До этого ФСБ пресекла попытку угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Тогда украинская разведка пыталась завербовать российского летчика, но в результате действий ФСБ удалось нанесли удар по аэродрому Озерное, который контролируется ВСУ.

