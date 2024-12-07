Инспекторы МАДИ усилят патруль на пяти улицах Москвы с 9 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патруль на пяти столичных улицах будет усилен с 9 декабря. Инспекторы МАДИ будут проверять правила соблюдения парковки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Так, проверки пройдут на улице Барклая, Саввинской набережной, Большой Никитской улице, улице Можайский вал и на Новорязанской улице.

Как отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, неправильно припаркованные автомобили загораживают обзор водителям городского транспорта, другим автомобилистам и пешеходам. По его словам, важно сделать все, чтобы город стал максимально комфортным и безопасным.

Сейчас штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей.

Ранее МАДИ напомнила водителям, что парковка на газонах даже в осенне-зимний период вредит растениям и корням деревьев. При этом с начала текущего года в Москве было выявлено свыше 53 тысяч случаев парковки на газонах, в том числе рядом с парковыми зонами и детскими площадками.