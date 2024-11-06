МАДИ напомнила о недопустимости парковки на газонах в осенне-зимний период

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Парковка на газонах даже в осенне-зимний период вредит растениям и корням деревьев, напомнила Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с начала текущего года в Москве было выявлено свыше 53 тысяч случаев парковки на газонах, в том числе рядом с парковыми зонами и детскими площадками.

Например, по просьбам местных жителей было усилено патрулирование в районе дома 45 на Дмитровском шоссе, где водители часто оставляют свои автомобили на газонах. За такие нарушения предусматривается штраф от 5 тысяч рублей, напомнили в МАДИ.

"Забота об экологии города – наша общая задача. Мы просим водителей быть внимательными и не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом – за это тоже можно получить штраф", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Ликсутова.

Между тем сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ +7 (495) 540-76-56.

С 1 ноября инспекторы МАДИ усилили патрулирование на пяти улицах Москвы, на которых водители чаще всего бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками. Они проверяют соблюдение водителями правил остановки и стоянки на улицах Тверской, Газопровод и Щербаковской, а также в Астрадамском и Огородном проездах.

