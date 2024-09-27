Дептранс: Mercedes, Lexus и BMW чаще эвакуируют в Москве за парковку на велодорожках

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 500 люксовых автомобилей, в числе которых фигурируют владельцы Mercedes и Lexus, были эвакуированы с велодорожек в 2024 году по требованию инспекторов МАДИ. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, наибольшее количество нарушений выявлено среди собственников BMW – 85. Также в числе любителей создавать помехи велосипедистам и другим участникам дорожного движения оказались также владельцы Porsche (69) и Bentley (57).

В департаменте предупредили, что за парковку на велодорожке в зоне действия запрещающего знака может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей. За соблюдением этого правила круглосуточно следят инспекторы МАДИ.

"Брошенные на велополосах авто могут привести к авариям с серьезными последствиями. Просим водителей быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах", – предупредил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сообщить о нарушении правил парковки можно по телефону МАДИ +7 (495) 540-76-56.

Всего за первые полгода 2024 года дорожные камеры Москвы зафиксировали свыше 272 тысяч нарушений остановки и стоянки. Чаще всего москвичи игнорировали ПДД у вокзалов и рядом с торговыми центрами. По данным Дептранса Москвы, с января по июнь из-за нарушения правил остановки и стоянки, а также из-за невнимательности автомобилистов при парковке произошло 18 ДТП. Так, один из водителей наехал на пешехода во время парковки задним ходом в узком внутридворовом проезде.

