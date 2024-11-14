Автомобиль в Москве отправили на спецстоянку из-за 33 неоплаченных штрафов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобиль отправили на спецстоянку из-за 33 неоплаченных штрафов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Судебные приставы наложили арест на машину в связи с тем, что ее владелица регулярно парковалась под запрещающими знаками, но не оплачивала в течение 60 дней полученные за это штрафы.

Чтобы вернуть авто со спецстоянки, ей предстоит погасить задолженность почти в 100 тысяч рублей. Если этого не сделать, ФССП может продать машину с аукциона в счет погашения долга.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал водителей соблюдать ПДД и быть внимательными при поиске места для парковки.

"Если вы получили штраф, оплачивайте его в положенный срок, чтобы избежать задолженности. Быстро узнавать о начислениях можно с подпиской на получение заказных писем онлайн", – рассказал он.

Ранее в МАДИ напомнили, что парковка на газонах даже в осенне-зимний период вредит растениям и корням деревьев. С начала текущего года в Москве было выявлено свыше 53 тысяч случаев парковки на газонах, в том числе рядом с парковыми зонами и детскими площадками.

С 1 ноября инспекторы МАДИ усилили патрулирование на пяти улицах Москвы, на которых водители чаще всего бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками. Они проверяют соблюдение водителями правил остановки и стоянки на улицах Тверской, Газопровод и Щербаковской, а также в Астрадамском и Огородном проездах.

