Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в Москве археологи обнаружили 300 тысяч артефактов, сообщил Сергей Собянин.

Открыт прием заявок на участие в Московской неделе моды, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Снег продолжит идти в Москве в течение недели, уже выпало 40% месячной нормы осадков, сообщили синоптики.

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