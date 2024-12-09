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Новости

09 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Сергей Собянин сообщил об открытии Музея героизма на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Мэр Москвы: Музей героизма открылся на ВДНХ

Новости часа: второй этап реконструкции столичных амбулаторий выполнен на 40%

Собянин: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Сергей Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных поликлиник

"Мой район. Новости": в Москве начнут сносить старые девятиэтажки

Более 10 тыс медиков повысили свою квалификацию по новому стандарту экстренной помощи

Собянин рассказал об установке подсветки на 30 зданиях в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в Москве археологи обнаружили 300 тысяч артефактов, сообщил Сергей Собянин.

Открыт прием заявок на участие в Московской неделе моды, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Снег продолжит идти в Москве в течение недели, уже выпало 40% месячной нормы осадков, сообщили синоптики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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