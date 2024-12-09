09 декабря, 09:16Мэр Москвы
Собянин: в этом году археологи обнаружили в Москве рекордное число предметов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные археологи завершили полевой сезон раскопок, он стал рекордным по числу найденных предметов и площади изученной территории, заявил Сергей Собянин.
Общая площадь раскопок, по словам мэра, почти в 2 раза превысила аналогичный показатель 2023 года, а в целом было изучено свыше 200 объектов, включая ТиНАО.
"Археологи обнаружили свыше 300 тысяч артефактов – они направлены на реставрацию", – добавил градоначальник в своем телеграм-канале.
Процесс реставрации может длиться от одной недели до нескольких лет, а затем найденное в земле отдадут в музеи. За последние годы музейный фонд столицы пополнился более 47 тысячами археологических находок.
В частности, в ходе исследований Тверской улицы в 2022–2023 годах специалисты обнаружили множество артефактов, а 600 из них уйдет в столичные музеи. Исторические находки XV–XVIII веков нашли на глубине 3–7 метров. Речь идет о фрагментах керамики, печных изразцах, кремне от ружейного замка, монетах, ножах и наконечниках стрел.
Археологи передадут в музеи 600 артефактов, которые обнаружили на Тверской улице