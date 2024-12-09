Собянин: в этом году археологи обнаружили в Москве рекордное число предметов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные археологи завершили полевой сезон раскопок, он стал рекордным по числу найденных предметов и площади изученной территории, заявил Сергей Собянин.

Общая площадь раскопок, по словам мэра, почти в 2 раза превысила аналогичный показатель 2023 года, а в целом было изучено свыше 200 объектов, включая ТиНАО.

"Археологи обнаружили свыше 300 тысяч артефактов – они направлены на реставрацию", – добавил градоначальник в своем телеграм-канале.

Процесс реставрации может длиться от одной недели до нескольких лет, а затем найденное в земле отдадут в музеи. За последние годы музейный фонд столицы пополнился более 47 тысячами археологических находок.

В частности, в ходе исследований Тверской улицы в 2022–2023 годах специалисты обнаружили множество артефактов, а 600 из них уйдет в столичные музеи. Исторические находки XV–XVIII веков нашли на глубине 3–7 метров. Речь идет о фрагментах керамики, печных изразцах, кремне от ружейного замка, монетах, ножах и наконечниках стрел.

