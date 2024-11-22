Daily Mail: найден древнейший в мире алфавит возрастом 4 400 лет

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Специалисты из университета Джонса Хопкинса обнаружили древнейший алфавит на небольших глиняных цилиндрах из гробницы в Сирии возрастом 4 400 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Глиняные цилиндры, на которых, по мнению исследователей, выгравирован алфавитный текст, были найдены в древнем городе Телль-Умм-эль-Марре на северо-западе Сирии.

Ученые смогли установить точный возраст с помощью радиоуглеродного датирования. Оказалось, что этот алфавит появился в 2400 году до нашей эры. Это примерно на 500 лет больше, чем возраст других известных алфавитных текстов.

По словам специалистов, возможно, цилиндры были этикетками для сосудов с вином, предназначавшиеся для транспортировки. Так, выгравированные надписи могли обозначать названия собственности. При этом ученые подчеркивают, что лишь догадываются о том, что именно означает текст.

Ранее израильские ученые расшифровали текст на ханаанском языке, который считается самой древней буквенной надписью, датируемой примерно 1700 годом до нашей эры.

Выяснилось, что надпись представляет собой заклинание против вшей. Текст нанесен на маленький гребень из слоновой кости, который, скорее всего, предназначался для вычесывания паразитов.