Ученые из Израиля расшифровали древнейшую буквенную надпись

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Израильские ученые расшифровали текст на ханаанском языке, который считается самой древней буквенной надписью, датируемой примерно 1700 годом до нашей эры, сообщила пресс-служба Еврейского университета в Иерусалиме.

Выяснилось, что надпись представляет собой заклинание против вшей. Текст нанесен на маленький гребень из слоновой кости, который, скорее всего, предназначался для вычесывания паразитов. Артефакт был найден пять лет назад во время раскопок в библейском городе Лахиш.

"Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды", – написано на гребне.

Профессор Еврейского университета Иерусалима Йосеф Гарфинкель отметил, что гребень – свидетельство того, что ханаанцы использовали алфавит в повседневной жизни около 3,7 тысячи лет назад.

Ханаан – исторический регион Ближнего Востока. Ранее там располагалась Финикия. Регион был заселен различными народами западносемитского происхождения.

Ранее ученые из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало провели эксперимент, чтобы выяснить максимальный возраст, до которого может дожить человек. По его итогам они пришли к выводу, что между 120 и 150 годами организм теряет способность к восстановлению и с учетом нынешнего уровня медицины это является максимальным возрастом, до которого может дожить человек.

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