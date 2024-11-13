Собянин: музеи получат 600 найденных на Тверской улице артефактов XV–XVIII веков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные музеи получат 600 различных артефактов, найденных археологами во время исследований Тверской улицы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Находки XV–XVIII веков обнаружили на глубине 3–7 метров еще в 2022 и 2023 годах. В XIV–XVII веках современная территория улицы входила в состав Белого города, а в XVIII веке здесь был Камер-Коллежский вал.

"Большая часть – это фрагменты керамических сосудов и обширная коллекция печных изразцов. Есть также кремень от ружейного замка, монеты, ножи и наконечники стрел", – перечислил градоначальник в своем телеграм-канале.

Особый интерес для специалистов представляют печные изразцы конца XVI века из красной глины, на одном из которых даже остались следы пальцев гончара. До передачи находок в музейные фонды реставраторы работали над ними весь 2024 год.

В настоящее время они приводят в порядок металлические предметы и готовят научный отчет.

В ходе археологических работ на территории Чижевского подворья и на Тверской улице ранее были найдены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне. Их примерный возраст – около 400 лет. Специалисты подчеркнули, что любовь и почтение к этим животным в изобразительном искусстве охотно выражались и четыре века назад.

