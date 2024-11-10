Археологи обнаружили храм с вратами в загробный мир в Мексике

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Археологи исследовали подземные туннели в древнем мексиканском городе Митла, которые сапотеки считали входом в загробный мир, где глубина некоторых туннелей достигает 30 метров. Об этом сообщает Daily Mail.

Как показали исследования, под церковью Сан-Пабло, возведенной на руинах одного из важных храмов сапотеков, находятся туннели. Основатель проекта ARX Марко Вигато указал, что они могут являться входом в так называемый Лиобаа, подземный мир сапотеков.

По его словам, сапотеки верили в подземный лабиринт под Митлой.

"Сапотеки верили, что пещеры и подземный лабиринт под Митлой являются входом в подземный мир, или Лиобаа. По этой причине Митла была центром культа Питао Безелао, сапотекского бога смерти и подземного мира", – отметил Вигато.

В XVI веке испанцы вторглись в Митлу и уничтожили город.

Ранее ученые обнаружили в Аргентине древнейшую окаменелость гигантского головастика, который обитал на Земле более 160 миллионов лет назад. На поверхности песчаниковой плиты исследователи увидели следы, оставленные частями черепа и позвоночника, а также глазами этого представителя земноводных.

