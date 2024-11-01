Археологи рассказали, что на месте Орла раньше был древнерусский город

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Ученые обнаружили новые свидетельства того, что с конца XI до середины XIII века на месте центральной части Орла существовал древнерусский город. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальника Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции Олега Радюша.

Исследователям удалось вскрыть участок за городскими валами, где в XVI веке построили Орловскую крепость. Там они нашли "слой древнерусского городского поселения", который был "насыщен" древнерусской керамикой.

"На основании этих и более ранних находок мы можем определить ранний хронологический горизонт концом XI – началом XII века", – отметил Радюш.

Одной из наиболее интересных находок археолог назвал торговую свинцовую печать-пломбу, на которой с одной стороны изображен родовой знак Рюриковичей, а с другой – кириллическая буква "п".

"Эта пломба принадлежала, вероятно, киевскому воеводе, тысяцкому Путяте Вышатичу (сын Вышаты Добрынича, внук Добрыни Никитыча). Он служил князю Святославу II Язиславичу, который правил Киевом в 1093–1113 годах, что позволяет нам установить возраст находки", – объяснил ученый.

Кроме того, по его словам, в ходе раскопок были обнаружены три постройки древнерусского периода. В двух таких постройках нашли останки нескольких человек, что может указывать на события монгольского нашествия, так как раньше подобные находки археологи встречали в городах, попавших под монгольский удар.

"Такие коллективные захоронения возникали, когда русские люди возвращались в свои города, разрушенные монголами, собирали по улицам останки погибших жителей и хоронили их в постройках", – рассказал Радюш.

Археолог подчеркнул, что значение данных находок в том, что они раскрывают связь Верхнеокских и Киевских земель, с их помощью исследователям удается понять, как люди передвигались по этому региону.

"Мы узнали, что древнерусский слой распространен в общей сложности на четыре-пять гектаров. Здесь мог быть целый русский город, названия которого мы не знаем и вряд ли узнаем. Он занимал точку, удобную для контроля за Верхнеокским регионом, за передвижениями по Оке и рядом с ней", – добавил ученый.

Ранее археологи обнаружили на юго-востоке Сицилии остатки древнеримского поселения, датируемого II–IV веками нашей эры. Кроме жилых построек, археологи обнаружили колонны с росписями, фонтаны с мраморными бассейнами и фрагменты римской керамики с характерным красным покрытием. Открытие позволяет лучше понять экономическую жизнь римлян в Сицилии.