Костяной циркуль конца XVIII – начала XIX века найден в 4-м Крутицком переулке Москвы

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты обнаружили костяной циркуль конца XVIII – начала XIX века в ходе археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, измерительные приборы во все времена были ценны. К ним относились очень бережно.

"По мнению специалистов, хозяином старинного циркуля мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I. Циркуль – это довольно редкая археологическая находка", – сказал Емельянов.

Обнаруженный фрагмент инструмента может оказаться циркулем-измерителем, считают специалисты. Об этом свидетельствует наличие дужки, которая соединяет две равнозначные детали из кости. Такой циркуль использовали для измерения и откладывания отрезков прямых линий.

Реставраторы очистили находку и обработали поверхность специальными защитными составами. После завершения работ по восстановлению остальных предметов, обнаруженных в 4-м Крутицком переулке, циркуль в составе коллекции передадут в музейный фонд.

Всего при проведении работ на этой территории было обнаружено около 300 находок, относящихся к XVIII и XIX векам. Среди артефактов есть детские фарфоровые игрушки, посуда, светильники, кухонная утварь и прочее.

Ранее археологи обнаружили детские игрушки XVI–XIX веков в Калошином переулке. Работы велись на глубине 2,5–4 метров. Среди найденных артефактов – керамические фигурки курочки, коника, человечка, а также фрагмент игрушки.

Найденные предметы свидетельствуют о том, что в XVI–XVIII веках исследуемая городская территория была хорошо освоена. Москвичи проживали семьями, вели хозяйство и торговлю.