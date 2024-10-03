Fox News: в Англии обнаружили 1 000-летний клад викингов с 36 монетами

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Британские энтузиасты с помощью металлоискателя обнаружили клад с 36 серебряными монетами, датируемыми периодом с 1000 по 1065 год, пишет Fox News.

Как выяснили ученые, деньги были отчеканены в эпоху правления таких английских королей, как Эдуард Исповедник, Этельред II Неразумный и Кнуд Великий.

В свою очередь, историк Кристин Борнхольдт Коллинз отметила, что клад может помочь изучить спектр торговых связей в регионе на протяжении эпохи викингов и глубже понять историю торговли и экономики того времени. Она сравнила находку с кошельком, наполненным разнообразными валютами.

"География монетных дворов, представленных в этом кладе, иллюстрирует динамичную и мобильную экономику, когда торговцы и наличные деньги перемещались через Ирландию и Англию через остров Мэн в течение длительного периода на протяжении всей эпохи викингов", – говорится в заявлении.

Ранее российские археологи нашли в Великом Новгороде рекордный по величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Его прозвали "Воздвиженский" по названию улицы, на которой проходят раскопки перед строительством жилого дома.

Клад стал самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди находок в ранних культурных горизонтах города. Суммарный вес клада составил около 3 килограммов, он включает в себя около 1 800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений.