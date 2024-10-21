Древнеримскую деревню с роскошной мозаикой обнаружили в Сицилии

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Археологи обнаружили на юго-востоке Сицилии остатки древнеримского поселения, датируемого II–IV веками нашей эры, сообщает Pravda.Ru.

Раскопки проводились в провинции Катания. Неподалеку от города Видзини выявили деревню площадью 15 гектаров, находящуюся на возвышенности в 500 метров над уровнем моря. Центральной находкой стал римский дом с мозаичным полом, который говорит о высоком уровне жизни его обитателей. Одно из помещений площадью почти 100 квадратных метров украшено искусной мозаикой.

Специалисты применили современные геофизические методы для получения точных изображений подземных структур без масштабных раскопок. Это позволило локализовать местонахождение дома и других объектов.

Кроме жилых построек, археологи обнаружили колонны с росписями, фонтаны с мраморными бассейнами и фрагменты римской керамики с характерным красным покрытием. Открытие позволяет лучше понять экономическую жизнь римлян в Сицилии. Такие поселения играли важную роль в торговле, в том числе в морской.

Ранее российские археологи нашли в Великом Новгороде рекордный по величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Его прозвали "Воздвиженский" по названию улицы, на которой проходят раскопки перед строительством жилого дома.

Клад стал самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди находок в ранних культурных горизонтах города. Суммарный вес клада составил около 3 килограммов, он включает в себя около 1 800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений.