Собянин рассказал о работе офтальмологического центра Боткинской больницы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 200 тысяч операций провели за пять лет в Московском городском офтальмологическом центре Боткинской больницы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в центре есть полный спектр лечебно-диагностических процедур, включая оперативное лечение с использованием современного оборудования и инновационных методик. Врачи проводят сложные операции при отслоении сетчатки и по пересадке роговицы. Кроме того, активно применяются методы лазерной терапии, проводятся микрохирургические операции по замене хрусталика и лечению глаукомы, перечислил Собянин.

Помогают специалистам в работе порядка 1,2 тысячи единиц различного оборудования. В их числе аппараты для исследования роговицы и оптической когерентной томографии, фотощелевые лампы, лазеры нового поколения и другое, отметил градоначальник.

По его словам, операционный блок оборудован всем необходимым для проведения операций на любых отделах глаза, в том числе многофункциональными микроскопами с системами видеозаписи.

Между тем с начала 2024 года проведено около 20 тысяч операций и диагностических процедур с использованием новых ангиографов. С их помощью медики провели процедуры по установке стентов, удалению тромбов, внедрению кардиостимуляторов, эмболизации крупных сосудов, а также коронарографические исследования.

В столичных медучреждениях сейчас используются свыше 60 таких аппаратов. Из них 13 ввели в эксплуатацию в этом году.