Количество спасенных пациентов с инфарктом увеличилось в Москве за 10 лет

Число спасенных пациентов, у которых был диагностирован инфаркт миокарда, увеличилось за 10 лет в Москве более чем в два раза. Прорывных достижений удалось добиться в том числе благодаря масштабному переоснащению столичных клиник.

Например, их оборудовали 60 ангиографами, с помощью которых врачи создают 3D-модели сосудов пациентов, что позволяет выполнять сложные манипуляции быстро и с максимальной точностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.