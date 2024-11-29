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29 ноября, 07:15

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Количество спасенных пациентов с инфарктом увеличилось в Москве за 10 лет

Количество спасенных пациентов с инфарктом увеличилось в Москве за 10 лет

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Число спасенных пациентов, у которых был диагностирован инфаркт миокарда, увеличилось за 10 лет в Москве более чем в два раза. Прорывных достижений удалось добиться в том числе благодаря масштабному переоснащению столичных клиник.

Например, их оборудовали 60 ангиографами, с помощью которых врачи создают 3D-модели сосудов пациентов, что позволяет выполнять сложные манипуляции быстро и с максимальной точностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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