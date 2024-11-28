Собянин рассказал о развитии центров женского здоровья в Москве

Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова открыли центр женского здоровья в больнице имени Филатова на Перервинском бульваре. Он стал крупнейшим в России и четвертым в столице. Центр объединил сразу 13 женских консультаций.

Собянин отметил, что модернизированные женские консультации представляют собой многофункциональные центры, где можно получить все виды услуг. Кроме того, центры женского здоровья интегрированы в головные клиники.

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