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28 ноября, 07:15

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Собянин рассказал о развитии центров женского здоровья в Москве

Собянин рассказал о развитии центров женского здоровья в Москве

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Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова открыли центр женского здоровья в больнице имени Филатова на Перервинском бульваре. Он стал крупнейшим в России и четвертым в столице. Центр объединил сразу 13 женских консультаций.

Собянин отметил, что модернизированные женские консультации представляют собой многофункциональные центры, где можно получить все виды услуг. Кроме того, центры женского здоровья интегрированы в головные клиники.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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