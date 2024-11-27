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27 ноября, 14:30

Город

Детский сад на 150 мест заканчивают строить в Западном Дегунине

Детский сад на 150 мест заканчивают строить в Западном Дегунине

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В Западном Дегунине заканчивают строить детский сад на 150 мест. По словам заммэра Владимира Ефимова, в здании площадью более 3 тысяч квадратных метров уже готова крыша.

Сейчас занимаются фасадом, отделкой, подключают наружные и внутренние инженерные системы, приводят в порядок территорию. Объект готов на 90%. В детском саду будет шесть групп. В каждой обустроят игровые, спальни, буфет и раздевалки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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