Детский сад на 150 мест заканчивают строить в Западном Дегунине

В Западном Дегунине заканчивают строить детский сад на 150 мест. По словам заммэра Владимира Ефимова, в здании площадью более 3 тысяч квадратных метров уже готова крыша.

Сейчас занимаются фасадом, отделкой, подключают наружные и внутренние инженерные системы, приводят в порядок территорию. Объект готов на 90%. В детском саду будет шесть групп. В каждой обустроят игровые, спальни, буфет и раздевалки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.