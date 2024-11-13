"Это Москва. Туризм": где посмотреть искусство Китая в Москве

Команда программы "Это Москва. Туризм" расскажет о трех местах в городе, где искать искусство Китая.

Так, на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Правды находится китайский культурный центр. Там проводят курсы по изучению китайского языка.

Между тем в Музее Востока на Никитском бульваре можно увидеть работу Чжу Юньмина в технике Цао Шу, выполненную тушью на бумаге. Самый крупный в Европе китайский парк "Хуамин" также находится в Москве на станции метро "Ботанический сад".

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".