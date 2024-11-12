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12 ноября, 11:30

Культура

Актер Александр Петров рассказал, какая история произошла с ним на съемках в Мексике

Актер Александр Петров рассказал, какая история произошла с ним на съемках в Мексике

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Актер Александр Петров поделился историей о съемках в Мексике, где он и режиссер Дмитрий Литвиненко устроили эмоциональную сцену. По словам Петрова, из-за жары и ветра на съемочной площадке все были очень нервные, и они начали ругаться.

В момент конфликта, когда они кричали друг на друга и даже подрались, мексиканские коллеги ничего не понимали по-русски, но потом весь вечер обсуждали произошедшее, удивляясь темпераменту русских людей.

Большое интервью с актером Александром Петровым выйдет во вторник, 12 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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