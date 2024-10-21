"Сити": топ-3 психологических книг на осень

Команда проекта "Сити" составила подборку из топ-3 психологических книг. На третьем месте – "Я не в порядке и это нормально" Стеффа Ду Бойса. В ней в конце каждой главы, посвященной одной проблеме, даются полезные советы.

На втором месте оказалась переизданная книга доктора Рангана Чаттерджи "Я больше не могу". Она посвящена длительному стрессу и выгоранию. На вершине рейтинга – "Это не усталость" психолога и дефектолога Натальи Керре.

Подробнее – в программе "Сити".