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21 октября, 13:45

Культура

"Сити": топ-3 психологических книг на осень

"Сити": топ-3 психологических книг на осень

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Команда проекта "Сити" составила подборку из топ-3 психологических книг. На третьем месте – "Я не в порядке и это нормально" Стеффа Ду Бойса. В ней в конце каждой главы, посвященной одной проблеме, даются полезные советы.

На втором месте оказалась переизданная книга доктора Рангана Чаттерджи "Я больше не могу". Она посвящена длительному стрессу и выгоранию. На вершине рейтинга – "Это не усталость" психолога и дефектолога Натальи Керре.

Подробнее – в программе "Сити".

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