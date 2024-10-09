Фото: предоставлено пресс-службой Московского театра иллюзии

26 октября Московский театр иллюзии представит премьеру спектакля "Феллини Циркус" от создателей "Дурацкого цЫрка" – клоун-театра "Высокие Братья".

Новые репризы, новые формы клоунады и цирка, полная импровизация и контакт со зрителем, абсолютно непредвиденные обстоятельства и феноменальные трюки, а главное – уже знакомые и любимые персонажи "Дурацкого цЫрка". Яркое представление в стиле немого кино с забавными погонями, элегантными героями и цитатами Федерико Феллини.

"Это будет спектакль-импровизация, спектакль-откровение, спектакль-размышление. "Феллини Циркус" – это, считайте, продолжение "Дурацкого цЫрка" с теми же героями, с теми же образами, но с новыми предлагаемыми обстоятельствами, репризами и размышлениями Феллини о клоунаде", – отметил режиссер Денис Васильев.

В марте в театре прошла премьера спектакля "Праздник непослушания" по повести Сергея Михалкова. На цирковой арене развернулось сказочное приключение для всей семьи, где фантастические ситуации граничили с реальностью.