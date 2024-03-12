Спектакль "Праздник непослушания" покажут в Московском театре иллюзии 16 марта

Фото: пресс-служба Московского театра иллюзии

Премьера спектакля "Праздник непослушания" по повести Сергея Михалкова состоится в Московском театре иллюзии 16 марта.

На цирковой арене развернется сказочное приключение для всей семьи, где фантастические ситуации граничат с реальностью. Это шоу с элементами цирка и клоунады, фокусами и настоящими чудесами. А колоритные костюмы и грим, оригинальные декорации и пластические решения привнесут еще больше красок.

Зрителей ждет история о том, как родители, потеряв терпение, уходят из города и оставляют его хорошим, но непослушным детям. Теперь они могут делать там все, что захотят: есть без остановки мороженое, пить фруктовую воду, гулять до ночи и многое другое, рассказал режиссер-постановщик Артур Марченко.

"Мне бы хотелось, чтобы все, независимо от возраста, выйдя после нашего спектакля, поняли одну главную истину: родители и дети – это одно целое, и их существование немыслимо друг без друга", – сказал Марченко.

По его словам, сказка Михалкова была адаптирована под современность, чтобы она зазвучала еще более актуально и понятно.

"Например, "родители" передают послание "детям" по видеосвязи, Фантик передвигается на гироскутере, "дети" используют актуальный на сегодняшний день лексикон и так далее. Получится очень яркая, динамичная и хулиганская история", – поделился деталями режиссер.

Премьерные показы состоятся в 11:00 и 15:00, каждый спектакль длится два часа с антрактом. Представления пройдут по адресу улица Перовская, дом 75.

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