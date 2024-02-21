Фото: Ника Бунина

Музыкальный спектакль "Ямолодость" пройдет в Театральном центре на Страстном 27 февраля.

Спектакль по своей форме напоминает концерт. Основная задача постановки – передать юношеское многообразие эмоций, настроения и впечатлений, с которыми сталкиваются в процессе взросления главные герои. Честный разговор про ощущения и переживания, которые знакомы каждому: про первую влюбленность, первую встречу с сексуальностью, про проявление ревности и страсти. Эти лирические зарисовки гармонично перекликаются с музыкальными композициями и видеовставками.

Режиссер спектакля Семен Барков откровенно рассказал о своей молодости, которая пришлась на "нулевые". Это искренние переживания по уже той ушедшей эпохе и жизни каждого участника проекта, которую нельзя вернуть, но можно попробовать ощутить снова, окунуться в ностальгию. Дополняет разгул двухтысячных уже вечная музыка от "Сектора Газа" до Limp Bizkit в живом исполнении и световое оформление.

В проекте "Ямолодость" собрались молодые таланты и уже сложившиеся звезды театра и телевидения, участники известных музыкальных шоу и лауреаты театральных премий: Марк Богатырев, Семен Барков, Наталья Винокурова, Ольга Ларина, Дарья Руденок и другие.

Ранее в Театре сатиры состоялась премьера спектакля "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу. Зрители увидели классическую постановку в современном прочтении. Роли главных героев исполнили Сергей Чонишвили и Ангелина Стречина.