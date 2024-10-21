Наталья Сергунина: более 300 событий войдет в программу "Ночи искусств" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодная акция "Ночь искусств" состоится в Москве 3 ноября. Для посетителей подготовили более 300 событий. Так, они смогут побывать на концертах, спектаклях, экскурсиях, поэтических чтениях, выставках и даже в музыкальном круизе, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В этот раз особенностью акции станет сочетание разных стилей и эпох. Столичные режиссеры, композиторы и артисты представят современные интерпретации произведений классиков. Программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств. Некоторые из них присоединятся впервые, например центр "Зотов" и кинотеатр "Ангара" сети "Москино", – отметила она.

При этом посетить все мероприятия жители и гости столицы смогут бесплатно. Однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

Любителей музыкальных экспериментов приглашают в здание Рижского вокзала. В 20:30 там выступит пианист-неоромантик Никола Мельников в сопровождении оркестра. Уже в 22:30 там же пройдет шоу композитора и вокалиста Леонида Овруцкого. Живое звучание фортепиано и ансамбля будет дополняться световыми проекциями. Отделения концертов объединятся космической тематикой.

Вечер в центре "Зотов" планируется посвятить 150-летию со дня рождения режиссера Всеволода Мейерхольда. Там откроется выставка, которая создавалась совместно с Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина. Вместе с тем с 17:00 гости смогут послушать лекции, увидеть театральный перформанс и кинопоказ.

Уже в 18:00 в рамках "Ночи искусств" начнется празднование 25-летия Московского джазового оркестра, который управляется Игорем Бутманом. Его участники и приглашенные артисты исполнят джазовые композиции. Концерт пройдет на борту теплохода, который отправится на прогулку по Москве-реке. Запланировано три сеанса. Они начнутся в 18:00, 20:00 и 22:00 соответственно. Посетители должны будут пройти предварительную регистрацию на сайте акции.

Кроме того, в Театре на Трубной артисты проведут ночную экскурсию "Мифы дома на Трубе". Они расскажут гостям о событиях, происходивших в этом здании в XIX веке. Посетителям представится возможность увидеть фрески и витражи, авторство которых приписывается Михаилу Врубелю. Они также смогут побывать в обеденном зале, куда приходили писатели Антон Чехов и Федор Достоевский.

В рамках культурной акции также состоятся фотовыставки, которые будут организованы на пешеходных улицах столицы. Москвичи и гости города смогут увидеть экспозиции "Профессия – Ширвиндт" на Тверском бульваре и "Поэты Серебряного века – о Москве" на Арбате. Им также представится возможность рассмотреть экспозиции парка "Зарядье", пройтись по музею-заповеднику "Царицыно" и побывать в мастерских художников Зураба Церетели и Дмитрия Налбандяна.

В 2024 году акция пройдет под девизом "Россия объединяет". Помимо тематических культурных мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах, россиянам будут доступны тесты, лекции, виртуальные путешествия и многое другое.