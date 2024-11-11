Актер Константин Хабенский рассказал, как раньше набирали актеров в МХТ имени А. П. Чехова

Народный артист РФ Константин Хабенский рассказал, что бывший художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков собирал команду актеров, которых знают в лицо, благодаря чему они смогли бы принести прибыль театру.

Однако Хабенский выразил мнение, отличающееся от позиции Табакова. Он считает, что актеров, снимающихся в телевизионных проектах, в Московском художественном театре быть не должно.

Большое интервью с художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским выйдет в понедельник, 11 ноября, в эфире телеканала Москва 24.