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11 ноября, 17:30

Культура

Актер Константин Хабенский рассказал, как раньше набирали актеров в МХТ имени А. П. Чехова

Актер Константин Хабенский рассказал, как раньше набирали актеров в МХТ имени А. П. Чехова

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Народный артист РФ Константин Хабенский рассказал, что бывший художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков собирал команду актеров, которых знают в лицо, благодаря чему они смогли бы принести прибыль театру.

Однако Хабенский выразил мнение, отличающееся от позиции Табакова. Он считает, что актеров, снимающихся в телевизионных проектах, в Московском художественном театре быть не должно.

Большое интервью с художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским выйдет в понедельник, 11 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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