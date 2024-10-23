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23 октября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Анатолий Котенев. Часть 1

"Моя Москва": Анатолий Котенев. Часть 1

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Впервые Анатолий Котенев увлекся театром в 7-м классе. Сразу учиться актерскому ремеслу он не рискнул, а сперва работал токарем-расточником и только после армии он поехал в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ. Несколько лет спустя, снявшись в фильме "Секретный фарватер", артист стал знаменитостью.

В этом выпуске на прогулке по местам студенческой юности в районах Аэропорт и Беговом, Котенев признается, как его в студенческие годы наказали за плохое поведение, с кем из звезд российского кино он работал дворником и расскажет, какая она – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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