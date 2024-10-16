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16 октября, 12:00

Культура

"Моя Москва": Ирина Климова. Часть 1

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Актриса и певица Ирина Климова росла в самой простой советской семье, никак не связанной с искусством. Мама работала химиком-технологом, папа – экономистом в Госплане СССР, а воспитывать девочку помогали бабушка и дедушка.

Вернувшись в Мещанский район, где прошли первые 6 лет ее жизни, заслуженная артистка России признается, почему родители кормили ее только в кафе, расскажет, зачем они с папой догоняли первомайскую колонну, и откроет секрет: какая она – Москва Ирины Климовой. Подробнее – в программе "Моя Москва".

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