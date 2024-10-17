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17 октября, 15:45

Культура

DJ Groove рассказал о том, как развивается электронная музыка в Москве

DJ Groove рассказал о том, как развивается электронная музыка в Москве

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Российский музыкант, композитор DJ Groove (Евгений Рудин) рассказал о современной электронной музыки. Музыкант отметил, что сфера электронной музыки в столице активно растет, и появляется много новых талантливых исполнителей.

DJ Groove также упомянул о существовании различных музыкальных лейблов, которые способствуют развитию электронной музыки в Москве и за ее пределами. Он подчеркнул, что молодые музыканты из разных регионов России также вносят свой вклад в музыкальную индустрию.

Большое интервью с DJ Groove выйдет в четверг, 17 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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