DJ Groove рассказал о том, как развивается электронная музыка в Москве

Российский музыкант, композитор DJ Groove (Евгений Рудин) рассказал о современной электронной музыки. Музыкант отметил, что сфера электронной музыки в столице активно растет, и появляется много новых талантливых исполнителей.

DJ Groove также упомянул о существовании различных музыкальных лейблов, которые способствуют развитию электронной музыки в Москве и за ее пределами. Он подчеркнул, что молодые музыканты из разных регионов России также вносят свой вклад в музыкальную индустрию.

Большое интервью с DJ Groove выйдет в четверг, 17 октября, в эфире телеканала Москва 24.