DJ Groove рассказал, какой может быть музыка в кино для детей

Российский музыкант, композитор DJ Groove (Евгений Рудин) последние несколько лет является автором музыки крупнейших детских фильмов. Он рассказал, что музыкальные композиции помогают передавать сюжет в кинокартинах.

Например, когда композитор работал над мультфильмом "Форма воды", он писал и симфонические партии, и партии для оркестра, в которых был спрятан не только сюжет, но и философия ленты.

Большое интервью с диджеем Грувом выйдет в четверг, 17 октября, в эфире телеканала Москва 24.