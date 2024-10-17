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17 октября, 12:45

Культура

DJ Groove рассказал, какой может быть музыка в кино для детей

DJ Groove рассказал, какой может быть музыка в кино для детей

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Российский музыкант, композитор DJ Groove (Евгений Рудин) последние несколько лет является автором музыки крупнейших детских фильмов. Он рассказал, что музыкальные композиции помогают передавать сюжет в кинокартинах.

Например, когда композитор работал над мультфильмом "Форма воды", он писал и симфонические партии, и партии для оркестра, в которых был спрятан не только сюжет, но и философия ленты.

Большое интервью с диджеем Грувом выйдет в четверг, 17 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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