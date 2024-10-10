"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 2

Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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10 октября, 11:00

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На счету народного артиста России Владимира Носика более 200 ролей в театре и кино. Его творческая карьера началась почти случайно. Будущий актер неважно учился в школе и после 8-го класса перешел в ПТУ. Потом работал на столичном заводе "Калибр" и собирался идти в армию.

В этом выпуске на прогулке по району Арбат артист признается, как он попал в кино, с кем дрался в арбатском ресторане, и расскажет, какая она – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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