"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 2

На счету народного артиста России Владимира Носика более 200 ролей в театре и кино. Его творческая карьера началась почти случайно. Будущий актер неважно учился в школе и после 8-го класса перешел в ПТУ. Потом работал на столичном заводе "Калибр" и собирался идти в армию.

В этом выпуске на прогулке по району Арбат артист признается, как он попал в кино, с кем дрался в арбатском ресторане, и расскажет, какая она – его Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".